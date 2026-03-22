ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂದಲು, ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಟ ಕೇಶರಾಶಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ..!

Curd for Hairfall control : ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದೀರಾ..? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮೊಸರನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.. ಹೇಗೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..?
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ... ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ದೂರವಿಡುತ್ತೇವೆ.. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಬೋಳು ತಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬನ್ನಿ ಕೂದಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಲೆಗೆ ಮೊಸರು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಸರು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೆತ್ತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಮೊಸರು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊಸರು ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಕೂದಲು ಇರುವವರಿಗೆ ಮೊಸರು ಉತ್ತಮ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ 20 - 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೊಸರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಸೈನುಟಿಸ್ ಅಥವಾ ರಿನಿಟಿಸ್ ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಮೊಸರು ಬಳಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊಸರು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ತುರಿದ ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.