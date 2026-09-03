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ಮೊಸರಿಗೆ ಈ 3 ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!

Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 03, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:22 PM IST

white hair home remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮೊಸರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

white hair home remedies: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.  ಮೊಸರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ  ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು.  

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾಫಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಮೊಸರು ಕೂದಲನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಾದಾ ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 30-40 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂದಲನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಮೊಸರು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. 

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 

TAGS:
White Hair
White Hair Remedies
Curd hair mask

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