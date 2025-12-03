ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು! ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮೊಸರು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಬೇಗನೆ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ರುಚಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಕೂಡಾ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹುರಿದ ಓಮ ಕಾಳನ್ನು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಲೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತಂಪಾಗಿಸಲು ಕೂಡಾ ಇದು ಸಹಾಯಕ.
