ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲ ಈ ಬಲಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಡಾಲರ್‌ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ..! ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ

currencies stronger than usd: ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (USD) ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅದರ ವಿನಿಮಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ.
currencies stronger than usd: 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ (USD) ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನಿಮಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಆ ದೇಶದ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗಳು, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್: ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ (KWD) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದು ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $3.25 USDಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಕುವೈತ್ನ ಬೃಹತ್ ತೈಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು: ಕುವೈತ್ ನಂತರ ಬಹ್ರೇನಿ ದಿನಾರ್ (BHD) ಮತ್ತು ಓಮನಿ ರಿಯಾಲ್ (OMR) ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಬಹ್ರೇನಿ ದಿನಾರ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $2.65 USD ಮತ್ತು ಓಮನಿ ರಿಯಾಲ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $2.60 USD ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ (ಪೆಗ್) ಸ್ಥಿರ ವಿನಿಮಯ ದರದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಯೂರೋ ಮತ್ತು ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ನ ಸ್ಥಾನ: ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ (GBP) ಮತ್ತು ಯೂರೋ (EUR) ಕೂಡ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $1.26–$1.37 USD ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯೂರೋದ ಮೌಲ್ಯವು $1.05–$1.17 USD ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಫ್ರಾಂಕ್ (CHF) ಸಹ ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ: ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ (INR) ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 265 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಇದು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆ ದೇಶದ ಆಮದು-ರಫ್ತು ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.