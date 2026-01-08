English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬೇರಾವ ಹೇರ್‌ ಡೈ, ಹೆನ್ನಾ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. 
1 /6

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ. 

2 /6

ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕೂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

3 /6

ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 

4 /6

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಸಿ. 

5 /6

ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮೊಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಹೇರ್‌ ಡೈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂದಲ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗುವವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ

6 /6

ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕರಿಬೇವಿನ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

