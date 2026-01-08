ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬೇರಾವ ಹೇರ್ ಡೈ, ಹೆನ್ನಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ.
ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕೂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮೊಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇರ್ ಡೈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂದಲ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗುವವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ
ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕರಿಬೇವಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.