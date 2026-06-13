White Hair Remedies: ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ.
White Hair Remedies: ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂತಿಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಕಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.