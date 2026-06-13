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ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ

Written ByYashaswini V
Published: Jun 13, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:51 AM IST

White Hair Remedies: ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. 

White Hair Remedies: ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

White Hair Remedies2/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು

ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂತಿಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.   

White Hair Remedies3/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು

ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಕಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

White Hair Remedies4/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.

White Hair Remedies5/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. 

White Hair Remedies6/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

TAGS:
White Hair Remedies
Gray Hair Remedies
Curry Leave For White Hair
Methi Benefits For White Hair
Home Remedies

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