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ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅರೆದು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 19, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:35 AM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು. 

White Hair Home Remedies1/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕ್ಷೀಣವಾದಾಗ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೂದು ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಹಿತ್ತಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

White Hair Home Remedies2/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್‌ ಡೈ

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹೇರ್‌ ಡೈಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೂದಲು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾದರೂ ಸಹ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಲು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

White Hair Home Remedies3/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು

ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

White Hair Home Remedies4/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಯಿರಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌

ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿಟ್ಟ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ. ಕೂದಲಿಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ, ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಳು ಬಿಡಿ. 

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಕರಿಬೇವಿನ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

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