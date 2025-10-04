ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಕೂದಲು! ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ

Curry Leaves: ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ...
Curry Leaves: ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಲೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಈ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರಿಬೇವು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)