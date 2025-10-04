English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಕೂದಲು! ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ

Curry Leaves: ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ...
 
1 /6

Curry Leaves: ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಲೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.  

2 /6

ಜನರು ಈ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.  

3 /6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

4 /6

ಕರಿಬೇವು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.  

5 /6

ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.   

6 /6

(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಈ ಮಾಹಿತಯನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)  

curry leaves curry leaves uses Curry Leaves Benefits Curry Leaves Health Benefits Curry leaves for Hair Hair care White Hair White Hair Problem

