English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ! ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ

ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ! ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ

Curry Leaves: ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 
 
1 /7

Curry Leaves: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಒಂದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡಿ..  

2 /7

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಲೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.  

3 /7

ಜನರು ಈ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.  

4 /7

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

5 /7

ಕರಿಬೇವು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.  

6 /7

ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.   

7 /7

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)  

curry leaves curry leaves uses Curry Leaves Benefits Curry Leaves Health Benefits Curry leaves for Hair Hair care White Hair White Hair Problem

Next Gallery

ದಿನಸಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ! ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ