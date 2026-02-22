ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

White Hair Remedies: ನಿಮಗೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ... ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡೈ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾದ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು.
ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಒತ್ತಡ, ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾದರೂ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿಸಬಹುದು. ಹೇರ್ ಡೈ ಬದಲಿಗೆ ಮೊಸರು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಬಹುದು.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇದು ದಪ್ಪ, ನೀಳ ಕೇಶರಾಶಿ ಹೊಂದಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕರಿಬೇವಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ಕರಿಬೇವು ಮೊಸರಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.