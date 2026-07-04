Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ!.. 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆ

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ!.. 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 04, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:08 AM IST

Cyclone effect heavy rain alert: ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

1/5

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು,10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.  

2/5

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.  

3/5

ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

4/5

ಇತ್ತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀರತ್‌, ಘಾಸಿಯಾಬಾದ್‌, ಸಹರಾನ್‌ಪುರ, ಮುಜಫರ್‌ನಗರ, ಆಗ್ರಾ ಕನ್ಪರ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ ವಾರಾಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.  

5/5

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶವು  ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.  

TAGS:
heavy rain
heavy rainfall
Cyclone Alert
school holiday today
Heavy rain alert
Today Weather Live
Rain Effect
Rain in Coastal Area
Mangalore Rain
Kodagu Rain
ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್‌
ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆ
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಅಮಾನತ್ತು.. ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Headmaster suspended40 min ago
2
BMTC Bus Accident51 min ago
3
makkala safetyge krama52 min ago
4
Karnataka cabinet expansion1 hr ago
5
Kannada News Live1 hr ago