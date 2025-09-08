ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿತು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ : ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಏರಿಕೆ

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ CPI-I ನ ಸರಾಸರಿ 143.6 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು 3% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ಶೇ. ದಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಈ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಕೂಡಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರವು DA ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಂದು. ಇದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ 50,000 ಆಗಿದ್ದರೆ 55% ಡಿಎ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು 27,500 ರೂ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 58% ಡಿಎ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 29,000 ರೂ. ಗೆ ಏರುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 30,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು 55%ದ ಪ್ರಕಾರ 16,500 ರೂ. ಡಿಆರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, 58% ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು 17,400 ರೂ.ಗೆ ಏರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆಗ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.