English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿತು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ : ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಏರಿಕೆ

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ CPI-I ನ ಸರಾಸರಿ 143.6 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 
 
1 /8

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.  ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು  3% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ಶೇ. ದಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ  ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ. 

2 /8

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ CPI-I ನ ಸರಾಸರಿ 143.6 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 

3 /8

ಈ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಕೂಡಾ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

4 /8

ಕಳೆದ ಬಾರಿ  ಸರ್ಕಾರವು DA ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಂದು. ಇದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.   

5 /8

ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ 50,000 ಆಗಿದ್ದರೆ  55% ಡಿಎ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು 27,500 ರೂ  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ   58% ಡಿಎ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ  29,000  ರೂ. ಗೆ ಏರುತ್ತದೆ.    

6 /8

ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ. 30,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು 55%ದ ಪ್ರಕಾರ  16,500 ರೂ.  ಡಿಆರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, 58% ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು 17,400 ರೂ.ಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. 

7 /8

ಹೊಸ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆಗ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

8 /8

ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

DA DA hike DA Hike Calculation DR Hike Govt employees

Next Gallery

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ