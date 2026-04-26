  • DA Hike 2026: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ 4 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಹಣ!

DA Hike 2026: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ 4 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಹಣ!

DA Hike 2026: ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪಿಯೋನ್ ಹುದ್ದೆಯವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹360 ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹4,500 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ
ಕಳೆದ ವಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (ಡಿಎ) ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ರಿಂದ 60 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2026 ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2026 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದ ನಂತರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗ 50.46 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 68.27 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್  ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ( ಎಐಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಇಎಫ್ ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜೀತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಎ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.  

'ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡ ಡಿಎ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ನೌಕರರು ಮೇ ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಎ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ , ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪಿಯೋನ್ ಹುದ್ದೆಯವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹360 ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹4,500 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ನೌಕರರ ಕೈಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವೇತನ ಸಿಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ.

