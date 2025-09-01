ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ

ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಎಐಸಿಪಿಐ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗಿನ ಎಐಸಿಪಿಐ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜುಲೈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗಿನ AICPI ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ರ CPI-IW 145 ಆಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 143.6 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು ವೇತನದ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ, HRA ಮತ್ತು TA ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ವೇತನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
40,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು: ಮೂಲ ವೇತನ - ರೂ. 40,000, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (55%) - ರೂ. 22,000, ಒಟ್ಟು ವೇತನ - ರೂ. 62,000, ಹೊಸ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (58%) - ರೂ. 23,200, ಒಟ್ಟು ವೇತನ - ರೂ. 63,200. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು - (ರೂ. 63,200-ರೂ. 62,000) = ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,200 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಘೋಷಣೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕಿ ಡಿಎ ಕೂಡಾ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಾ .