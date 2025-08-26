ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ : ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜೊತೆಗೆ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಕಿ ಡಿಎ ಕೂಡಾ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು.
ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೇರಳದ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂತಿನ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಉಳಿದಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಜುಲೈ 2025 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಶೇ. 55 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಶೇ. 55 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈನಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ. 3 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಶೇ. 59 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಶೇ. 58ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, 18,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 540 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 9,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 270 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಡಿಎ ದರಗಳು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರು ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.