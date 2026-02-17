English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  DA Hike 2026: ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕಟ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

Dearness Allowance Revised: ಐಬಿಎ 2026ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ದರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜುಲೈ 2026 ರವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR)ವನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ನೀಡಿದೆ. 
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇತನ, ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಘ (IBA) ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2026 ರ( ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್) ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಜುಲೈ 2026 ರವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR)ವನ್ನೂ ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ XII BPS/9TH ಜಂಟಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ 08.03.2024 ರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಡಿಎ ದರವು 25% ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 4% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರವು "ವೇತನ"ದ 25% ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಸಿಪಿಐ 2016 ರ ಪ್ರತಿ ಎರಡನೇ ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 123.03 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 'ವೇತನ'ದ ಮೇಲಿನ ಡಿಎಯಲ್ಲಿ 0.01% ಬದಲಾವಣೆ)," ಎಂದು ಐಬಿಎ ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2026 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರವು "ವೇತನ"ದ 59.08% ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಬಿಎ ಹೇಳಿದೆ.

ಐಬಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಾಗ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಘ (IBA) ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ.   

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಐಬಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್‌ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026 ರ IBA ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು IBA ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

