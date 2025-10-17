English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • Salary Hike: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ 28 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Salary Hike: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ 28 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ..! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 2.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
1 /6

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 2.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

2 /6

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ 3% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದರವನ್ನು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಿಂದ ನಗದು ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

3 /6

ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹1,960 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ನಗದು ಪಾವತಿಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

4 /6

ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ₹795 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ OPS ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ GPF ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ₹185 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದೆ. ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಬಾಕಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ₹550 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಸಿಕ ₹245 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಿದೆ.

5 /6

ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು..

6 /6

ಜನರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

DA Hike today DA hike central government da latest news today DA Hike News DA latest News today 2025 DA for central government employees news latest update Da hike 2022 DA hike July 2025 DA Hike 2025 Lucknow news Lucknow Samachar CM Yogi Adityanath Chief Minister Yogi Adityanath UP Government hikes da UP Government hikes dearness allowance UP DA Hike news Dearness allowance increased to employees in UP UP News UP Samachar ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

Next Gallery

ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್