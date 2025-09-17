English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ :ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಈ ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳುವುದು ಮೊತ್ತ

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ  ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.  
 


ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. 



ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ  ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.  



ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 3% ರಿಂದ 4% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 55% ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 58% ಅಥವಾ 59% ಆಗಬಹುದು.   



ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.   



CPI-IW ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. AICPI-IW ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾದರೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.



ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, CPI-IW 143 ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದು 143.5 ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅದು 0.5 ರಿಂದ 144 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.



ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

