ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್..! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, 8 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ 
ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಜಾರಿ ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಈಗ ಶೇ. 55 ರಿಂದ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರವು 3 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವರದಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ತಿಂಗಳು ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದರ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2027 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜುಲೈ 2027 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜುಲೈ 2027 ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ 18 ​​ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನೌಕರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು ಶೇಕಡಾ 2.86 ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. 2.86 ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪಿಯೂನ್‌ನ ಸಂಬಳವು ರೂ 33,480 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ (33,480×18) ರೂ 6,02,640 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

