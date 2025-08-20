DA Hike : ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಒಂದೆಡೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು GST ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 48 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 66 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 2% DA/DR ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದು ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 55% ದರದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು DR ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000 ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹9,000. 55% DA ಯೊಂದಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಟ್ಟು ₹ 27,900 ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ₹ 13,950 ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಜುಲೈ 2025 ರ ಮುಂದಿನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಡಿಎ 3% ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಡಿಎ 58% ಆಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣಾ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.