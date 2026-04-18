  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು: 60% ತಲುಪಿದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ

DA Hike News: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ  (DA) ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗೆಗೂ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.  ಈಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
  • Apr 18, 2026, 06:33 PM IST
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 55 ರಿಂದ 58ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ.

ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA)ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಶೇಕಡಾ  58ರಷ್ಟಿದ್ದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ  (DA) ಈಗ ಶೇಕಡಾ 60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದಂತಿದೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ (ಜನವರಿ ಹಾಗೂ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ) ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂಲ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಹಣವನ್ನು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೌಕರರುವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎನ್‌ ಸಿ ಜೆ ಸಿ ಎಂ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಎದುರು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 18,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ   69,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

