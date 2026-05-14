Gramin Dak Sevak DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕರಿಗೆ (GDS) ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ.60ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕರ (GDS) ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಅನ್ನು 2% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಿಡಿಎಸ್ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 60 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಜಿಡಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರಂತರ ಭತ್ಯೆಯ (TRCA) 60% ಅನ್ನು ಡಿಎ ಆಗಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೇ 10, 2026 ರಂದು ಹೊರಡಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ TRCA ನಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು "ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕರು" (ಜಿಡಿಎಸ್) ಅರ್ಹರಾಗಿಋುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದಾರೆ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ "ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕರು" ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇ ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಎಂದರೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಎ ದರವು ಜಿಡಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹20,000 ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಜಿಡಿಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ₹12,000ವರೆಗೆನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿಎ ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ₹32,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ₹25,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ₹40,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
