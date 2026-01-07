DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 60% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!

DA Hike: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) 2% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 58% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ. 60 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 0.5 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 148.2 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದನ್ನು 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಿದಾಗ ಡಿಎ ಸುಮಾರು 60% ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, AICPI-IW ನ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು (ಮೂಲ ವರ್ಷ 2016 = 100) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಡಿಎ 59.93% ತಲುಪಿದೆ, ಇದು 60% ಗೆ ಬಹಳ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. * ಜುಲೈ 2025: 58.53% * ಆಗಸ್ಟ್ 2025: 58.94% * ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025: 59.29% * ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025: 59.58% * ನವೆಂಬರ್ 2025: 59.93% ಪ್ರಸ್ತುತ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಎ 60% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಘೋಷಿಸುವುದರಿಂದ, 60.00% ಮತ್ತು 60.99% ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು 60% ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಡಿಎ 2% ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 58% ರಿಂದ 60% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 60% ಡಿಎ ಏರಿಕೆ ಖಚಿತ! ಸೂಚ್ಯಂಕವು 148.2 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು: ಡಿಎ – 60.34% ಸೂಚ್ಯಂಕ 150.2 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಡಿಎ – 60.53% ಸೂಚ್ಯಂಕ 146.2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ: ಡಿಎ – 60.15%
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಹೊಸ ಡಿಎ ಜಾರಿಯಾದರೂ ಸಹ ಇದು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಜನವರಿಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ಚಕ್ರವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 7ನೇ ಸಿಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 60% ಡಿಎ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಿಂದುವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರ ಮಾಸಿಕ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಡಿಆರ್ ಮೊತ್ತವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.