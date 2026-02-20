ಈ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಬಾಕಿ 10% ಡಿಎ!

DA Hike Update: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2026 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ.. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ 10% ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಗುರುವಾರ ಡಿಎ ಅಥವಾ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು 10% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಲೆಗಳು, ಡಿಎ-ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶಾಲೆಗಳು (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ) ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟೋಲ್ಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರು ಡಿಎಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ 2024 ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 10% ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉಳಿದ 10 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40-45 ಡಿಎ ಪಡೆಯುವ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ROPA-2009 ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಟ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯು ಶೇ.161 ರಿಂದ ಶೇ.171 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವವಾಗಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಾಕಿ ಡಿಎಯ 25% ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಆಗಲೂ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗದ ಕಾರಣ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.