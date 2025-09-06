DA Hike: 1.2 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1.2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ 3% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ DA ಶೇ.55 ರಿಂದ ಶೇ.58ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI-IW) 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಸರಾಸರಿ CPI-IW 143.6 ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯವು ಶೇ.55 ರಿಂದ ಶೇ.58ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೂ.50,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯವು ಶೇ.55 ರಿಂದ (ರೂ.27,500) ಶೇ.58 ಕ್ಕೆ (ರೂ.29,000) ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.1,500 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ರೂ.30,000 ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವು ರೂ.16,500 ರಿಂದ ರೂ.17,400 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.900 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಲಭಿಸಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ—ಜನವರಿ-ಜೂನ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2024 ರಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20-21ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸವದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯ ಕೊನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಷರತ್ತುಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2027 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2028 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ CPI-IW 1.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 146.5 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಡೇಟಾವು ಈಗಿನ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 2026 ರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ.8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ರೀಸೆಟ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ದ್ರವ್ಯಸ್ಫೀತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ನಡುವೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.