DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರವು 2026 ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 4 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಈಗ ಶೇ 18 ರಿಂದ ಶೇ 22 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
 
ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿಸುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಭಾವಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.05 ಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜೀ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.'ನಮ್ಮ ಮಾತೃ-ಸಮಾಜ-ಜನರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪಂಚಾಯತ್-ಖರೀದಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ROPA-2009 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇ 75 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಫೆಬ್ರುವರಿ 6 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು.ಆದರೆ ನೌಕರರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. 

ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ವೇಳೆ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮೊದಲ ಕಂತನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 2016 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೇಮಕಗೊಂಡವರ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

