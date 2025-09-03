English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 2025ರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (AICPI-IW) 1.03% ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಜನವರಿ 2026ರ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
    ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 2025 ರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ (AICPI-IW) ದತ್ತಾಂಶದ 1.03% ಏರಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪ್‌ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ.  

ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ AICPI-IW 145.0 ರಿಂದ 146.5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 1.5 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು (1.03%) ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕ 144.0 ರಿಂದ 145.0 ಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕದ (0.69%) ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಗುಂಪುವಾರು ಏರಿಕೆಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ

  ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು: 148.6 ರಿಂದ 150.7 (1.41% ಏರಿಕೆ) ಪಾನ್, ಸುಪಾರಿ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ: 167.4 ರಿಂದ 167.9 (0.30% ಏರಿಕೆ) ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆ: 152.0 ರಿಂದ 152.4 (0.26% ಏರಿಕೆ) ವಸತಿ: 134.6 ರಿಂದ 137.7 (2.30% ಏರಿಕೆ) ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು: 153.5 (ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ) ಇತರೆ: 142.0 ರಿಂದ 142.6 (0.42% ಏರಿಕೆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ: 145.0 ರಿಂದ 146.5 (1.03% ಏರಿಕೆ  

  ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ದೇಶದ 88 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ 317 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು AICPI-IW ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸಂಕಲಿಸುತ್ತದೆ.  

  ಸರ್ಕಾರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 3% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಜುಲೈ 2025 ರ AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ.  

ಜುಲೈ 2025 ರ AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶವು ಜನವರಿ 2026 ರ ಡಿಎ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದರವು ಮುಂಬರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಡಿಎ ದರವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲ್ಪಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆಯೋಗವು ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 1-1.5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  

DA Hike today DA Hike News Dearness Allowance Dearness Allowance Hike Dearness Allowance Hike News dearness allowance hike announcement ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು DA hike

