English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
DA Hike: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!

DA Hike Big Update: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜನವರಿ-ಜೂನ್ 2026 ರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಈ ಬಾರಿಯ ಘೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.   

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶೇ 58 ರಿಂದ ಶೇ 60 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

ಈ ಹಿಂದಿನ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ  

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೊಸ ದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಆಯೋಗವು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ

DA ಮತ್ತು DR ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭತ್ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ) ಇವುಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.  

ಸೂಚನೆ: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

Dearness Allowance DA revision Central government employees pensioners Inflation Impact AICPI-IW salary adjustment 7th Pay Commission

