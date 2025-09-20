English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ, ಈ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 252 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ..!

DA Hike Updates: ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ (NHM) ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 14,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ
ಪಂಜಾಬ್-ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ (NHM) ನೌಕರರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 14,000 NHM ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ.

NHM ಹರಿಯಾಣ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ 1, 2024ರಿಂದ DA ಶೇ.230ರಿಂದ ಶೇ.239ಕ್ಕೆ, ಜುಲೈ 1, 2024ರಿಂದ ಶೇ.239ರಿಂದ ಶೇ.246ಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1, 2025ರಿಂದ ಶೇ.246ರಿಂದ ಶೇ.252ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ನೌಕರರು ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ: NHM ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ. ಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಹರು: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ 14,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು. ಹಂತಗಳು: ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ DA ಶೇ.230ರಿಂದ ಶೇ.252ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ (2024-2025). ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಾತ್ರ: ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದು.

ನೌಕರರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, "ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳ NHM ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

