DA Hike: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್

DA Hike: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಾತುರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿರುವ ಕೊನೆಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 3% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 55 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದು 58%ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ 3% ಡಿಎ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾ: ನೌಕರರ ವೇತನ 30,000ರೂ. ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 3% ಡಿಎ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಸಿಕ 900 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10800ರೂ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಜುಲೈ 01, 2025ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ತಿಂಗಳವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ. 

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2027ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

