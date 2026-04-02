DA Hike: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ 148.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದರ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?

DA Hike: ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ(AICPI-IW)ವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಜನವರಿ 01, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜನವರಿ 01, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ (AICPI-IW) 0.1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 7ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (CPC) ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವರದಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ 148.6 ಇದ್ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ 148.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 148.2 ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 0.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 0.4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ CPI-IW 0.1 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 148.5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು" ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026 ರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು 3.99% ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇದು 2.59% ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯ AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ AICPI-IW ದತ್ತಾಂಶವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಟ್ಟು 18 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 8ನೇ ಸಿಪಿಸಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 50% ಡಿಎಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸದೆ ಇರಬಹುದು ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.