DA Hike: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ...!

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶೇ 3 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ಅವರು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ (ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ) ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೌಕರರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಜುಲೈ 2023 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರವರೆಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ನೌಕರರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಕಂತಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಘೋಷಣೆಯು ನೌಕರರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು HRTC ನೌಕರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡಿಎ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು, HRTC ನೌಕರರ ನಿಯೋಗವು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ, ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖು ಅವರಿಗೂ ಮಂಡಿಸಿದರು.