English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಡಿಎ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ! ಈ ದಿನದಂದೇ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಹಣ..

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಡಿಎ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ! ಈ ದಿನದಂದೇ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಹಣ..

DA hike updates: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಏನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
1 /12

DA hike updates: ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.   

2 /12

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.  

3 /12

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅನೇಕ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರು ತೀವ್ರ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು.   

4 /12

"ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಈ ಅನುಮಾನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ, ಭಯ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.  

5 /12

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (PIB), ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು PIB ತನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್-ಚೆಕ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.   

6 /12

PIB ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ.  

7 /12

ಪಿಐಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಎಸ್ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ನಿಯಮ 37 ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮದ (ಪಿಎಸ್‌ಯು) ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

8 /12

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಿಯ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ), ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಇದು.  

9 /12

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪಿಐಬಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬುವ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.   

10 /12

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಪಿಐಬಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.  

11 /12

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಮನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.   

12 /12

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಮಾಹಿತಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಪಿಐಬಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಜನರು ಗೊಂದಲ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

pension benefits DA pension update PIB clarification social media rumors pension benefits 2025 government notifications ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಷಾಮ ಭತ್ಯೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು PIB ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ GOVERNMENT EMPLOYEES social media misinformation Dearness Allowance Retired Government Employees

Next Gallery

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ, ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಹಳದಿಲೋಹ