DA Hike: ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಘಾತ..! ಏನಿದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಮಹಂಗಾದ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ಮಹಂಗಾದ ರಿಲೀಫ್ (ಡಿಆರ್) ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. 2020ರ ಜನವರಿಯಿಂದ 2021ರ ಜೂನ್‌ವರೆಗಿನ 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್‌ಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದನ್ನು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಹಣಕಾಸು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಈ ಕಾಳಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "2020ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಭಾರವು 2020-21ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿತನದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 01.01.2020, 01.07.2020, ಮತ್ತು 01.01.2021ರಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ನ ಮೂರು ಕಂತುಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19 ರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ನಿಂದ ಈ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಯೋಗದ ಔಪಚಾರಿಕ ರಚನೆಯು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ. 

ಆಯೋಗವು ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, ಇದು ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಗೀದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ, ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ, ಡಿಎ ಘಟಕವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಡಿಎ ಎಂಬುದು ಮೂಲ ವೇತನದ 55% ಆಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 1 ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಮಾರು 1.12 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು, ಕೋವಿಡ್-19ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ

8th Pay Commission News 8th Pay Commission DA DR Modi govt

