DA Hike: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶೇ 2 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ..!

ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ₹ 170 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶೇ ಎರಡಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ದರವು ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.250ರಿಂದ ರೂ.2,000ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹170 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಅನ್ನ ಖರೀದಿ: 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ
ಭವಂತರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2025ರಿಂದ ಜನವರಿ 15, 2026ರವರೆಗೆ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ₹5,238)ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಣವನ್ನು ನೇರ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 14 ದಿನಗಳ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಮಾದರಿ ದರವಾಗಿ ಗಣಿಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಮಗ್ರ-2 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.25 ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ 'ರೇಷಮ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.75 ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಶೇ.90 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ₹3.65 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ₹105 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ₹31 ಕೋಟಿ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2026-27ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ 5,000 ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ-ಆಧಾರಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಯಿತು