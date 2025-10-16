English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • DA Hike: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶೇ 2 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ..!

DA Hike: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶೇ 2 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ..!

ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ₹ 170 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
1 /6

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶೇ ಎರಡಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ದರವು ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. 

2 /6

ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.250ರಿಂದ ರೂ.2,000ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹170 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

3 /6

ಶ್ರೀಅನ್ನ ಖರೀದಿ: 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ

4 /6

ಭವಂತರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2025ರಿಂದ ಜನವರಿ 15, 2026ರವರೆಗೆ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ₹5,238)ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಣವನ್ನು ನೇರ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 14 ದಿನಗಳ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಮಾದರಿ ದರವಾಗಿ ಗಣಿಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

5 /6

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಮಗ್ರ-2 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.25 ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ 'ರೇಷಮ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.75 ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಶೇ.90 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ₹3.65 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ₹105 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ₹31 ಕೋಟಿ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

6 /6

ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2026-27ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ 5,000 ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ-ಆಧಾರಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಯಿತು

