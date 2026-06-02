Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /DA Hike: ಜುಲೈ 2026 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 63%ಗೆ ಏರಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

DA Hike: ಜುಲೈ 2026 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 63%ಗೆ ಏರಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

Written ByYashaswini V
Published: Jun 02, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 01:31 PM IST

DA Hike: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಡಿಎ/ಡಿಆರ್‌ ಶೇ. 60 ರಿಂದ ಶೇ. 63 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

DA News1/6

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ

ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ/ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್‌ ಶೇ. 60 ರಿಂದ ಶೇ. 63 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

DA News2/6

CPI-IW 0.8 ಏರಿಕೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI-IW) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ದತ್ತಾಂಶ 0.8 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 149.9 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 

DA News3/6

ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ

CPI-IW ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 2026 ರಿಂದ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.

DA News4/6

ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ?

ಇತ್ತೀಚಿನ CPI-IW ದತ್ತಾಂಶವು 2026 ರ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನ ಹಣದುಬ್ಬರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ 62.54% ತಲುಪಿದೆ. ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಿಮ ಡಿಎ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 63% ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

DA News5/6

ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ 60% ರಿಂದ 63% ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ CPI-IW ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 63.72% ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಜಿತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜುಲೈ 2026 ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ 60% ರಿಂದ 63% ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

DA News6/6

2026 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 2% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಎ 58% ರಿಂದ 60% ಕ್ಕೆ  ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. 

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

TAGS:
DA News
DA hike
Dearness Allowance
DA
Dearness Relief
DR
Central Govt Employees
pensioners
CPI-IW
DA DR Hike
8th Pay Commission

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮನೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ದುಡಿಯಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ
PM Surya Ghar Yojana18 min ago
2
2 June 2026 kannada news20 min ago
3
Annamalai resignation from BJP30 min ago
4
hotel price hike1 hr ago
5
dk shivakumar chief minister1 hr ago