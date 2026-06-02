DA Hike: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಶೇ. 60 ರಿಂದ ಶೇ. 63 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ/ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಶೇ. 60 ರಿಂದ ಶೇ. 63 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI-IW) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ದತ್ತಾಂಶ 0.8 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 149.9 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
CPI-IW ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 2026 ರಿಂದ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ CPI-IW ದತ್ತಾಂಶವು 2026 ರ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನ ಹಣದುಬ್ಬರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ 62.54% ತಲುಪಿದೆ. ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಿಮ ಡಿಎ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 63% ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ CPI-IW ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 63.72% ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಜಿತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜುಲೈ 2026 ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ 60% ರಿಂದ 63% ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 2% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಎ 58% ರಿಂದ 60% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಲಿದೆ.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.