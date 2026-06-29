/ತಂದೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಾಲಿ ಮದರ್‌ Promise

Daali dhananjay: ನಟ ರಾಕ್ಷಸ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ತಂದೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ.
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ( Daali dhananjay) ಅವರು ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್( Mother promis) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮೀಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಡಾಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಭೂಷಣ್, ವಿನಯ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಗೀತಾ ಗುರುದತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.