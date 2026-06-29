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ತಂದೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಾಲಿ ಮದರ್‌ Promise

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 29, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:14 PM IST

Daali dhananjay: ನಟ ರಾಕ್ಷಸ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಅವರು ತಂದೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ. 
 

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ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ( Daali dhananjay)  ಅವರು ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌( Mother promis) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಅವರು ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮೀಸ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದಿದ್ದಾರೆ.   

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ಈ ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾನರ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.  

Daali dhananjay Mother Promise 5/6

ಡಾಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರೈಲರ್‌ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಭೂಷಣ್‌, ವಿನಯ್‌ ಪ್ರಸಾದ್, ಗೀತಾ ಗುರುದತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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ಸದ್ಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.   

TAGS:
Daali Dhananjay
dhananjay mother promise
motherpromise
Sandalwood
Trailer
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌
ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್‌

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