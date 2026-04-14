  • ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

Daily horoscope 13 april : ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರ ಮಂಗಳವಾರವಾದ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಹೇಗಿರಲಿದೆ..? ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು? ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
 
ಮೇಷ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ, ಶತ್ರುಗಳ ಸೋಲು, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಮತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಸಮೃದ್ಧಿ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು.ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಉತ್ಸಾಹ,ಮನ್ನಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು: ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಹತಾಶೆ, ಶತ್ರುತ್ವ, ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.  

ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಜಗಳಗಳು, ಹತಾಶೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಕಿರುಕುಳ, ದೈಹಿಕ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಬಹುದು.  

ಸಿಂಹ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಉತ್ಸಾಹ, ಸ್ನೇಹ, ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶ, ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.  

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕಾನೂನು ಯಶಸ್ಸು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಮನ್ನಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು.  

ತುಲಾ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಕಿರುಕುಳ, ದೈಹಿಕ ಗಾಯ, ಹತಾಶೆ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.  

ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಬಹುದು.  

ಧನು ರಾಶಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮನ್ನಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.  

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ನಿರಾಶೆ, ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಕಾನೂನು ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸಭೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಪ್ರಯಾಣ, ಮನ್ನಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು.  

ಮೀನ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ, ಸಂಘರ್ಷ, ಅಪಾಯದ ಭಯ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.  

