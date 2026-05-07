Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • / ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 07-05-2026 ಗುರುವಾರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ! ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ..ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ?

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 07-05-2026 ಗುರುವಾರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ! ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ..ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ?

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 07, 2026, 07:08 AM IST|Updated: May 07, 2026, 08:36 AM IST

  Daily horoscope may 7 2026 : ಮೇ 07, 2026ರ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟವಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
 

1/12

 ಮೇಷರಾಶಿ: ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಈ ಹಂತವು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ, ಕೇಳಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ವಿಷಯಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.  

daily horoscope2/12

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಿದೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.  

daily horoscope3/12

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.  

daily horoscope4/12

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಮೃದು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು,  ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ.  

5/12

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

daily horoscope6/12

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಹೊಸ ಆರಂಭವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.  

daily horoscope7/12

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.  

daily horoscope8/12

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ದಿನವು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರಿ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಮತೋಲನವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

daily horoscope9/12

ಧನು ರಾಶಿ: ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತದೆ.

daily horoscope10/12

ಮಕರ: ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಾರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ನೆನಪಿಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯೂ ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷಯಗಳು ತೋರುವಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ.

daily horoscope11/12

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ವಿಷಯಗಳು ಬೇಗನೆ ಚಲಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂದೇಶಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿ ಬರಬಹುದು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.  

daily horoscope12/12

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎನಿಸುವದನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಸುಲಭವೆನಿಸುವದನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮುಂದೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಸೂಚನೆ :ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

Tags:
Horoscope Today
Today Horoscope
Horoscope Tomorrow
free horoscope tomorrow
horoscope zee kannada news
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ! ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ! ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Today Gold Rate1 hr ago
2

IPLನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆತೆತ್ತ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌.. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗ

IPL 2026May 06
3

T20 World Cup; ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ RCBಯ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಕ್.. ಯಾರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್?

IPL 2026May 06
4

ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕಳ್ಳತನ.. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ

India Biggest TheftMay 06
5

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್

India Pakistan cricket banMay 06