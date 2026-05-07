Daily horoscope may 7 2026 : ಮೇ 07, 2026ರ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟವಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷರಾಶಿ: ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಈ ಹಂತವು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ, ಕೇಳಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ವಿಷಯಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಿದೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮಗೆ ಆಯಾಸ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಮೃದು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಹೊಸ ಆರಂಭವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ದಿನವು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರಿ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಮತೋಲನವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಾರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ನೆನಪಿಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯೂ ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷಯಗಳು ತೋರುವಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ವಿಷಯಗಳು ಬೇಗನೆ ಚಲಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂದೇಶಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿ ಬರಬಹುದು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎನಿಸುವದನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಸುಲಭವೆನಿಸುವದನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮುಂದೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಸೂಚನೆ :ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.