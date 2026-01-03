English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಒಂಟಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ..ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ರಿವರ್ಸ್‌! ಸುದೀಪ್‌ ಬಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಎಂದ ಧನುಷ್‌

Danush final  captain: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ..ಕೊನೆಯವಾಗಿ ಭಾರೀ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ಧನುಷ್‌ ಅವರು ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಗೆದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ..ನಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಸುದೀಪ್‌ ಕೊಡೊ ತನಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರೂಮ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಧನುಷ್‌ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
 
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12’ ಫೈನಲ್‌ ವೀಕ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. 

ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್‌ ಇದೆ. ಸೀಸನ್‌ನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಧನುಷ್‌ ಗೌಡ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಧಕ್ಕಿದಲ್ಲ..ಮನೆಯವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಪಡೆದಿರೊದಾಗಿದೆ..ಹೌದು.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಧನುಷ್‌ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಪಝಲ್‌ ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಧನುಷ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಗೆದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಯಿತು. 

ಧನುಷ್‌ ಅವರು  ಸಣ್ಣ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಮೂಡಿತು. ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼ ಸ್ವತಃ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸೆದರು. ಆದರೂ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ವೋಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಿಟ್ಟರು.

ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಘು ಮತ್ತು ಧ್ರುವಂತ್‌, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ವೋಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಸ್ಪಂದನಾ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಧನುಷ್‌ಗೆ ವೋಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ 3 ವೋಟ್‌ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್‌ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೋಟ್‌ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. 

ಮನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಧನುಷ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸೀಸನ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದರು. ಆದ್ರೆ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೊ ತನಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರೂಮ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಧನುಷ್‌  ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುದೀಪ್‌ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೂ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..   

