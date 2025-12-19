Darshan and vinish photos: ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹೈಟ್ , ವೈಟ್ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಮಗನ ವಿನೀಶ್ ಸರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪನಂತೆ ಹೋಲುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಯ ತಂದೆ ಮಗನ ಮಾಸ್ ಲಕ್ ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಡಿ" ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೋಟೋಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಡಿವಿಲ್" ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ- ಮಗ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
"ಡಿವಿಲ್" ತಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.. ಆ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿನೀಶ್ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ‘ಡೆವಿಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ..
ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ವಿನೀಶ್ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಮಗ ವಿನೀಶ್ ಅವರ ಫೋಟೋಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ..