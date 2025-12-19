English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸೇಮ್‌ ಟು ಸೇಮ್‌ ದರ್ಶನ್‌ರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ವಿನೀಶ್‌..! ಸಖತ್‌ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!

Darshan and vinish photos: ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ಹೈಟ್‌ , ವೈಟ್‌ ಮಾಸ್‌ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಮಗನ ವಿನೀಶ್ ಸರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೇಮ್‌ ಟು ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪನಂತೆ ಹೋಲುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಯ ತಂದೆ ಮಗನ ಮಾಸ್‌ ಲಕ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. 
1 /6

ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಡಿ" ಬಾಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೋಟೋಸ್‌ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

2 /6

"ಡಿವಿಲ್‌" ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ- ಮಗ ಸೇಮ್‌ ಟು ಸೇಮ್‌ ಡ್ರೆಸ್‌ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..  

3 /6

"ಡಿವಿಲ್‌" ತಂಡ  ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ  ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.. ಆ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ವಿನೀಶ್‌ ಹೋಗಿದ್ದರು.

4 /6

ಇದೀಗ ‘ಡೆವಿಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಸ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ..

5 /6

ದರ್ಶನ್‌ ಹಾಗೂ ವಿನೀಶ್‌ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ.

6 /6

ದರ್ಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಮಗ ವಿನೀಶ್‌ ಅವರ ಫೋಟೋಸ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ..   

