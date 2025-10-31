English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!

Darshan-Pavithra Gowda: ದರ್ಶನ್‌, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಸ್‌ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
 
Darshan-Pavithra Gowda: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿರುವುದು, ದರ್ಶನ್ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.  

ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ವೈರಲ್‌ ಫೋಟೊಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ಫೋಟೋಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯದ್ದಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ತೆಗೆದದ್ದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.  

ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ, ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇವರ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಈ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಸತ್ಯ-ಸುಳ್ಳು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.  

