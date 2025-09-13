English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌ ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ದಸರಾ ರಜೆ! ಎಷ್ಟು ದಿನ ಗೊತ್ತೇ?

Dasara School holidays: ಈ ಬಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ರಜಾದಿನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿವೆ. ಈಗ, ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದಸರಾ ರಜಾದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿವೆ. 
1 /6

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿರಾಳರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ನಂತರ, ದಸರಾ ರಜಾದಿನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.   

2 /6

ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ರಜೆಗಳು ಸುಮಾರು 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 20 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಸತತ 16 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 12 ದಿನಗಳಿದ್ದ ರಜೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.   

3 /6

ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 8 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.   

4 /6

ಈ ದಸರಾ ರಜಾದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, ಬತುಕಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕನಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

5 /6

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಎರಡೂ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಆಯಾ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.   

6 /6

ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳ 20 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ 11 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 1 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 16 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.    

Dasara School holidays September 11 Holidays September 16 Days holidays September 20 to october 5 continue 16 days holidays school holidays government School Holidays september School holidays Telangana Goverment Diclared School Holidays ದಸರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಲೀಡೇಸ್ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ದಸರಾ ರಜೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ರಜೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬತುಕಮ್ಮ ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್

Next Gallery

ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಎಂತದ್ದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇವರು ಸೋಲಲ್ಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕರ್ಮಫಲದಾತನ ರಕ್ಷಣೆ, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು