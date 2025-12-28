English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಯೋಗ: ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌!

17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಯೋಗ: ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌!

Budh Yam Dashank Yog: 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ದಶಾಂಕ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 
 
1 /10

Budh Yam Dashank Yog: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಾತು, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಗ್ರಹವೆಂದರೆ ಬುಧ.   

2 /10

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಬುಧನು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಬುಧನು ಯಮನೊಂದಿಗೆ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.  

3 /10

ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ದಶಾಂಗ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.   

4 /10

ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಶಾಂಗ ಯೋಗದ ಕಾರಣ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮವು 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.   

5 /10

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಅವರ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತರುವ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.  

6 /10

ದಶಾಂಕ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.   

7 /10

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಸಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.  

8 /10

ದಶಾಂಕ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.  

9 /10

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

10 /10

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

Budh Yam Dashank Yog dashank yog 2025 Mercury Yam conjunction Mercury Pluto 36 degree aspect Budh Yam Gochar 2025 Dashank Yog effects on zodiac signs Mercury Pluto transit astrology Dashank Yog benefits in New Year 2026 Budh Yam Dashank Yog astrology Mercury Pluto aspect in Vedic astrology ಬುಧ ಯಮ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ 2025 ಬುಧ ಯಮ ಸಂಯೋಗ ಬುಧ ಪ್ಲುಟೊ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಶ

Next Gallery

ಇಯರ್‌ ಎಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್..‌ ಸದ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗ?