ಬುಧ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

Mercury-Saturn Conjunction: ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೀಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ, ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಅವರ ಗೌರವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)