English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ: ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್!

Trisha's Instagram Story: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸದ್ಯ ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕರಿಯರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಅವರ ಹೆಸರು ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಲವಾರು ಗಾಸಿಫ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. 
1 /6

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸದ್ಯ ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕರಿಯರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಅವರ ಹೆಸರು ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಲವಾರು ಗಾಸಿಫ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಈಗ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸೊರ್ನಲಿಂಗಂ ಅವರು ತ್ರಿಶಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2 /6

ಈ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

3 /6

ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ತ್ರಿಶಾ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗೂಢ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಲವರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

4 /6

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್  ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು? 'ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

5 /6

ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ 'ಶಾಂತಿ' ಮತ್ತು 'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ'ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

6 /6

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರು ಈಗ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Next Gallery

