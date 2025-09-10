Dawood Ibrahim love story : ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ 3 ನಟಿಯರು ಇಂದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ.. ಮೂರನೇ ಲವರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ, ಎರಡನೇಯವರುಯ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.... ಮೊದಲನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ... 'ಆ' ನಟಿ ಇಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ....
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಭಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತು... ದಾವೂದ್ ಭಯದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜೀವಗಳು ನಾಶವಾದವು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ನಟಿಯರ ಜೀವನ ನಾಶವಾಯಿತು. ಯಾರು ಆ ನಟಿಯರು.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
'ರಾಮ್ ತೇರಿ ಗಂಗಾ ಮೈಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ಮಂದಾಕಿನಿ, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದಿತು. ಆ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ವದಂತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲಂತೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಇದರ ಮಂಧ್ಯ ದಾವೂದ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಂದಾಕಿನಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆದವು. 1996 ರಲ್ಲಿ 'ಜೋರ್ದಾರ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ನಟಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಅವರು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು 1990 ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈಗ ಯೋಗ ಕಲಿಸುತ್ತಾ, ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ವೀರಾನ' ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಧುನ್ನಾ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಾಸ್ಮಿನ್ 1979 ರಲ್ಲಿ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಹ್ಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 1988 ರಲ್ಲಿ 'ವೀರಾನ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು.
ಜಾಸ್ಮಿನ್ ದಾವೂದ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಜನರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಳು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದಳು. ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಅನಿತಾ ಅಯೂಬ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಜನರು ಆಕೆಯನ್ನು ದಾವೂದ್ ಗೆಳತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ತರಾನಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಡಾನ್ ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು... ಆದರೆ ಇದು ನಟಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಾವೇದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ಅನಿತಾ ಅಯೂಬ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫ್ಯಾಷನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕ 'ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1993 ರ ಮುಂಬೈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..