ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್‌ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಿನಿ ಲೋಕದ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಗೊಂಬೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನ!

Dawood ibrahim Mandakini : ತೆರೆಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತೆ ನಟಿಯರ ಜೀವನ ತೆರೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ದೊರೆ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈಕೆ ಇದೀಗ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರಿಕೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರಗಳು ಆಗಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ದಾವೂದ್ ಹಲವಾರು ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಮಂದಾಕಿನಿಯೂ ಒಬ್ಬರು.
ಮಂದಾಕಿನಿ "ರಾಮ್ ತೇರಿ ಗಂಗಾ ಮೈಲಿ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಂದಾಕಿನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಕಹಾನ್ ಹೈ ಕಾನೂನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ಕೆ ದೇಖೋ ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆದರು. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ದೊರೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಚರ್ಚೆಯ ವಸ್ತುವಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದರು.
ಹೌದು.. ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊತೆಗಿನ ಮಂದಾಕಿನಿಯ ಫೋಟೋ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ದಾವೂದ್ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಮಂದಾಕಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.
ದಾವೂದ್ ಮತ್ತು ಮಂದಾಕಿನಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಮಂದಾಕಿನಿಯವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ದಾವೂದ್ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾವೂದ್ ಮತ್ತು ಮಂದಾಕಿನಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು, ಆ ದಂಪತಿಗಳು ದುಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಇತ್ತು.
ಇದರ ಮಧ್ಯ ದಾವೂದ್ ತನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿಯವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಓರ್ವನನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ವರದಿಗಳು ದಾವೂದ್ ಮತ್ತು ಮಂದಾಕಿನಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಇದರ ನಡುವೆ, 1993 ರ ಮುಂಬೈ ಸ್ಫೋಟವು ಮಂದಾಕಿನಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತು. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಶಂಕಿತನಾಗಿದ್ದ ದಾವೂದ್ ಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಮುಂಬೈ ತೊರೆದಿದ್ದ. ಮಂದಾಕಿನಿ ಜೊತೆ ದಾವೂದ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಪರ್ಕ ಆಕೆಗೆ ಮುಳುವಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆದರೂ, ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನಟಿಯೂ ಭೂಗತಳಾದಳು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆ ನಟಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾದಳು. ಮಾಜಿ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಡಾ. ಕಗ್ಯೂರ್ ಟಿ. ರಿನ್ಪೋಚೆ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.