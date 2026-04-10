ಕೊನೆ ಎಸೆತದವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬಾರದಿತ್ತು, ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು.. ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..

DC vs GT: ಗುಜರಾತ್, ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಅದೊಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಹೋರಾಟ ಎಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಗೆಲುವು ಎನ್ನುವುದು ಫುಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಗುಜರಾತ್ ನೀಡಿದ್ದ 211 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ 92 ರನ್ಗಳ ವೀರೋಚಿತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಫಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 100 ದಾಟಿದ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಆಗಿತ್ತು.
ಕೈ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಆ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ತೋರಿದ ಚಾಣಕ್ಷತನದಿಂದ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದರು. ಕುಲದೀಪ್ ರನೌಟ್ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ರೋಮಾಂಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 9ನೇ ಓವರ್ ನಂತರ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೇವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬಾರದು. ಮೊದಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದರು.