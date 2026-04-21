ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: DA/DR 2% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ!

2% DA/DR Hike News: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ/ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR)ವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.   

ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI-IW) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 58% ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, 2% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಡಿಆರ್‌ 60% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೇಲೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ನೌಕರರ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಿಗೂ ವೇತನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.   ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹25,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹500 ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ₹50,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,000 ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ₹75,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ₹1,500 ವರೆಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು.   

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ನೌಕರರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.   Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು!